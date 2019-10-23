Путин поздравил премьера Эфиопии с присуждением Нобелевской премии мира

Российский лидер Владимир Путин поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с присуждением ему Нобелевской премии мира. Он назвал это достойной оценкой его заслуг в эфиопско-эритрейском урегулировании и усилий по нормализации в Восточной Африке.

На встрече с Ахмедом Путин выразил признательность за принятое приглашение принять участие в саммите Россия — Африка. Глава государства отметил, что между Россией и Эфиопией сложились добрые отношения.

«История дипотношений между нашими государствами насчитывает более 120 лет», — сказал Путин.

Он напомнил, что РФ активно помогала Эфиопии отстаивать независимость в начале XX века. Первое медучреждение в Эфиопии — русский госпиталь в Аддис-Абебе появился еще в 1898 году. Его историческим преемником стала действующая больница организации «Российский Красный Крест».

Ахмед получил Нобелевскую премию мира 2019 года «за инициативу по разрешению приграничного конфликта с Эритреей».