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14:01   23 Октября 2019
Россия

РФ поставляет в Африку 60% вакцины против желтой лихорадки

РФ поставляет в Африку 60% вакцины против желтой лихорадки

Россия поставляет в страны Африки порядка 60% вакцины от желтой лихорадки. Такие данные привела министр здравоохранения России Вероника Скворцова в среду, 23 октября, передает ТАСС. 

Желтая лихорадка — тяжелое заболевание, переносимое комарами, которое может привести к смерти. Оно распространено в тропических районах Африки, Центральной и Южной Америки. 

По словам Скворцовой, примерно 60% вакцины от желтой лихорадки производится в РФ. Об этом он заявила в ходе заседания экономического форума Россия — Африка. 

«Кроме того, в России разработана оригинальная высокоэффективная оригинальная инактивированная вакцина против полиомиелита с большим экспортным потенциалом, что позволит внести весомый вклад в эрадикацию полиомиелита на Африканском континенте», — сказала министр. 

Скворцова также рассказала, что в настоящий момент решается вопрос о локализации производств не только вакцин, но и других лекарств в одной или нескольких странах Африки. 

Первый в истории саммит Россия — Африка проходит сегодня и завтра в Сочи под сопредседательсвтом президента РФ Владимира Путина и египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси. Более 40 лидеров африканских государств подтвердили свое участие в мероприятии. Параллельно с саммитом проходит экономически форум, в котором также принимают участие бизнесмены и представители госструктур как России, так и Африки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #желтая лихорадка #скворцова

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