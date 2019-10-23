Участники форума Россия — Африка, который проходит в Сочи, в медиацентре могут познакомиться не только с национальными русскими продуктами, но и необычными угощениями из стран африканского континента, сообщило РИА Новости.

Так, напротив главного входа установлен стенд Made in Russia. Здесь можно найти шоколад «Аленка», конфеты «Коровка» и, конечно, водку. Представители экспозиции поделились, что алкогольный напиток пользуется наибольшей популярностью. К тому же, после дегустации дают закусить огурцом.

Стенд Красноярского края примечателен самоварами, к которым выстраивается очередь из желающих сфотографироваться. Кроме чая здесь подают местное вино. А на площадке Российского химико-технологичного университета имени Менделеева и химического факультета МГУ имени Ломоносова гости могут развлечься с химическим баром.

Среди африканцев самая масштабная выставка получилась у Кении: свыше 15 видов чая, шесть сортов кофе и мед. Стенд Кот-д'Ивуара приманит любителей дегустации, которым нравятся орехи, кофе, масло и какао-бобы. Экспозиция Конго не имеет продуктов, но зато здесь есть множество украшений. Джибути выделилась солью в виде шариков, которая очень похожа на сладости.

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.