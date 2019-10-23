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13:52   23 Октября 2019
Весь мир

Военная полиция РФ направилась в Кобани для содействия выводу курдов-террористов из Сирии

Военная полиция РФ направилась в Кобани для содействия выводу курдов-террористов из Сирии

Военная полиция России прибывает в город Кобани для содействия выводу курдов-террористов из Сирии. Как сообщает российское министерство обороны, российская колонна пересекла реку Евфрат и идет к границе Турции и САР.

В Минобороны отметили, что с полудня среды, 23 октября, колонны с российскими военными приступают к патрулированию границ Турции и Сирии за пределами антитеррористической операции «Источник мира». В меморандуме, принятом Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, указывается, что российские подразделения приступят к патрулированию города Кобани (Айн-аль-Араб). 

Военная полиция РФ направилась в Кобани для содействия выводу курдов-террористов из Сирии

Российским и сирийским военным предстоит содействовать выводу курдских бандформирований на 30 километров от границы Сирии и Турции. Отвод курдов-террористов должен занять не более 150 часов, начиная с полудня среды, 23 октября. 

Антитеррористическая операция проводится армией Турции на границе с Сирией на севере страны. Она ведется против курдов-радикалов и террористов ИГ* (запрещено в РФ), которые захватили чужие территории на севере Сирии и убивают там местное население. Анкара подчеркивает, что операция ведется против именно курдских бандформирований, а не против курдов как народности. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #турция #весь мир #кобани

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