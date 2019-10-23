Путин заявил, что РФ заинтересована в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе Намибии

Российский лидер Владимир Путин предложил коллеге из Намибии Хаге Готтфриду Гейнгобу наладить сотрудничество в производстве уранового топлива. По его словам, Россия также заинтересована в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе этой страны.

На переговорах в рамках форума Россия — Африка Путин отметил, что важной частью взаимодействия РФ и Намибии в сфере энергетики может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов африканского государства.

«Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнерами», — сказал он.

Кроме того, российские специалисты заинтересованы в совместной разведке участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. А компания «Алроса» готова принять делегацию Намибии, чтобы обсудить предложения в алмазно-бриллиантовом комплексе.