Путин заявил, что РФ заинтересована в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе Намибии
Российский лидер Владимир Путин предложил коллеге из Намибии Хаге Готтфриду Гейнгобу наладить сотрудничество в производстве уранового топлива. По его словам, Россия также заинтересована в проектах в алмазно-бриллиантовом комплексе этой страны.
На переговорах в рамках форума Россия — Африка Путин отметил, что важной частью взаимодействия РФ и Намибии в сфере энергетики может стать освоение минеральных, в частности, урановых ресурсов африканского государства.
«Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесное сотрудничество, стать хорошими партнерами», — сказал он.
Кроме того, российские специалисты заинтересованы в совместной разведке участков потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. А компания «Алроса» готова принять делегацию Намибии, чтобы обсудить предложения в алмазно-бриллиантовом комплексе.
В Сочи прилетел Президент Республики Намибия Его Превосходительство господин Хаге Готфрид ГЕЙНГОБ, чтобы принять участие в Саммите Россия – Африка. Фото: Донат Сорокин/ТАСС pic.twitter.com/s8HBrvFPpU— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) October 22, 2019