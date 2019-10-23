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13:41   23 Октября 2019
Весь мир

РФ станет посредником в соглашении между Турцией и САР по ликвидации курдов-боевиков

РФ станет посредником в соглашении между Турцией и САР по ликвидации курдов-боевиков

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия выступит посредником Аданского соглашения между Турцией и Сирией по противодействию террористическим формированиям из курдов. По словам главы МИД, сирийские власти не могут выполнять соглашение, так как Дамаск не контролирует часть территории Сирии.

«Россия в этой ситуации возьмет на себя роль посредника и будет способствовать реализации соглашения», — цитирует Чавушоглу агентство Anadolu.

Министр напомнил, что Аданское соглашение заключили в 1998 году Сирия и Турция. Оно дает Анкаре право преследовать в Сирии Рабочую партию Курдистана (РПК) на расстоянии до пяти километров вглубь территории республики.

17 октября президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о временной приостановке антитеррористической операции турецкой армии на северо-востоке Сирии на 120 часов.

РФ станет посредником в соглашении между Турцией и САР по ликвидации курдов-боевиков

На переговорах в Сочи 22 октября Эрдоган и российский президент Владимир Путин достигли соглашений, что курдские бандформирования должны отойти вглубь страны на 30 километров в течение 150 часов, начиная с 12.00 (совпадает с мск) 23 октября.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков РПК, «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #турция

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