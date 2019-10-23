ГД приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года

Государственная дума в среду, 23 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года. Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году не только составят 20,38 триллиона рублей, но и увеличатся на триллион рублей ежегодно.

Расходы спрогнозировали на уровне 19,5 триллиона рублей, которые тоже вырастут, причем темпами, опережающими доходы. Профицит составит 876 миллиардов рублей, а к 2022 году снизится до 295 миллиардов рублей.