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13:22   23 Октября 2019
Россия

ГД приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года

ГД приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года

Государственная дума в среду, 23 октября, приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 года. Ожидается, что доходы федерального бюджета в 2020 году не только составят 20,38 триллиона рублей, но и увеличатся на триллион рублей ежегодно.

Расходы спрогнозировали на уровне 19,5 триллиона рублей, которые тоже вырастут, причем темпами, опережающими доходы. Профицит составит 876 миллиардов рублей, а к 2022 году снизится до 295 миллиардов рублей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #бюджет #общество

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