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13:35   23 Октября 2019
Россия

Шесть человек пострадали при выезде автомобиля на переход в Петербурге

Шесть человек пострадали при выезде автомобиля на переход в Петербурге

Шесть человек пострадали в результате аварии после столкновения двух автомобилей в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласати. 

По информации ведомства, после столкновения двух машин одна из них вылетела на пешеходный переход. В результате ДТП пострадали пять пешеходов и один водитель. Авария произошла в 11:43 по мск. 

«Около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей «Рено» и «Фольксваген» с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пять пешеходов получили травмы средней тяжести. Что касается водителя, он получил тяжелые повреждения. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #авария #дтп #петербург #общество

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