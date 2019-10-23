Шесть человек пострадали при выезде автомобиля на переход в Петербурге

Шесть человек пострадали в результате аварии после столкновения двух автомобилей в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 23 октября, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласати.

По информации ведомства, после столкновения двух машин одна из них вылетела на пешеходный переход. В результате ДТП пострадали пять пешеходов и один водитель. Авария произошла в 11:43 по мск.

«Около 11.43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала произошло столкновение автомобилей «Рено» и «Фольксваген» с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пять пешеходов получили травмы средней тяжести. Что касается водителя, он получил тяжелые повреждения.