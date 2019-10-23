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13:16   23 Октября 2019
Весь мир

МИД требует освободить россиян, удерживаемых террористами Сарраджа

МИД требует освободить россиян, удерживаемых террористами Сарраджа

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в кулуарах форума Россия – Африка рассказал «Политике Сегодня» о переговорах, которые внешнеполитическое ведомство ведет по освобождению захваченных террористами ПНС Ливии российских социологов.

«Мы ведем активную работу, чтобы их как можно быстрее освободили», — заверил Богданов.

На форуме в Сочи также присутствует делегация из Ливии, возглавляемая главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем. Как добавил Богданов, это повод выдвинуть требование освободить захваченных россиян.

«Сарраджа, наверняка, увижу, — заметил замглавы МИД РФ. — Вопрос под контролем. Мы прямо заявляем, что это омрачает наши связи и контакты. Мы не понимаем основы таких действий и требуем освободить их (российских социологов - прим. ред) и вернуть».

Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были похищены в Ливии террористическим бандформированием RADA, которое официально входит в структуры Правительства национального согласия, контролирующего Триполи. Россиянам до сих пор не было предъявлено никаких обвинений, но они продолжают незаконно удерживаться в тюрьме «Митига», известной пытками над заключенными.

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Автор: Мария Владимирова
#ливия #террористы #мид рф #богданов #пнс ливии

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