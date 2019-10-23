Правительство планирует принять специальные программы поддержки 10 регионов

Правительство в ближайшее время планирует принять программы поддержки десяти регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Об этом в среду, 23 октября, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, кабмин примет программы по десяти регионам, которые имеют наименьшие уровни реальных доходов населения​​​ и инвестиционной активности, чтобы «подтянуть» отстающие субъекты.

«Им надо помогать», — сказал Антон Силуанов. Необходимо выравнять те регионы, которые нуждаются в государственной помощи, продолжил министр. Сохраняется большая дифференциация в экономических возможностях субъектов. Программы предполагают выделение денег регионам в виде трансфертов. «Большая страна, а разница после выравнивания в три раза по бюджетной обеспеченности», — отметил Силуанов.