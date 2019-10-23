Сенатор Рязанский не исключил, что Совет Федерации эвакуировали из-за шутки

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что Совет Федерации работает в штатном режиме после экстренной эвакуации. Об этом сенатор рассказал «Политике Сегодня».

«Работаем мы спокойно. Все в штатном режиме. Какой-то идиот, может быть, пошутил и хотел сорвать работу…», — полагает Рязанский.

По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», эвакуацию объявили из-за подгоревшего мяса, которое готовили в буфете. Отмечается, что система безопасности сработала автоматически.