Число заражений «гаффской болезнью» растет в Тюменской области

Количество людей, заразившихся «гаффской болезнью», растет в Тюменской области. В токсикологическом отделении местной больницы находятся уже пять пациентов из деревни Ачиры с заболеванием или подозрением на него.

«Гаффская болезнь» является острым и малоизученным заболеванием. Первыми симптомами становятся сильные мышечные боли, дальше оно может поразить почки и сердце. Источником заболевания выступает рыба, такая как карась, щука или окунь. Стоит отметить, что все вспышки болезни регистрировались при подъеме уровня воды.

Первыми поступившими были трое родственников. Клинические проявления двоих дали основания поставить диагноз «гаффская болезнь», информации по заболеванию третьего еще нет. Во «второй волне» оказались еще трое жителей деревни, которые никак не связаны с ними.

«Сегодня госпитализировали еще троих человек, троих мужчин. Они не родственники и не имеют родственных связей с предыдущими госпитализированными», — уточнил глава Ачирского поселения Дильнур Яналиев.

Он рассказал, что накануне в населенный пункт приезжали ветеринары, а также сотрудники областной больницы и Роспотребнадзора. Они взяли пробы воды, почвы и рыбы. Также медики провели внешний осмотр ачирцев и взяли у них кровь на анализ.