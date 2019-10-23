Суд по делу о терактах во Франции в 2015 году пройдет в 2020 году

Заседания парижского суда по делу о терактах во Франции в 2015 году начнутся 4 мая 2020 года. Об этом пишет AFP, ссылаясь на судебные источники.

Перед судом предстанут 14 человек, которых подозревают в оказании поддержки террористам. Разбирательства будут продолжаться до 10 июля.

Напомним, 7 января 2015 года Францию потрясли несколько терактов и ЧП. Все началось с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, который опубликовал карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. Жертвами атаки стали 11 человек.

9 января мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Террористом оказался 32-летний Амеди Кулибали. Он погиб при штурме магазина. Жертвами атаки стали еще четыре человека, 15 заложникам удалось спастись. Силовики в ходе двух спецопераций 9 января ликвидировали троих террористов.