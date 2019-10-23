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13:59   23 Октября 2019
Весь мир

Грузовик с телами 39 погибших людей обнаружила полиция графства Эссекс

Грузовик с телами 39 погибших людей обнаружила полиция графства Эссекс

Тела 39 погибших были обнаружены сотрудниками полиции британского графства Эссекс на территории индустриального парка в городе Грейс.

Страшная находка была обнаружена в ночь со вторника на среду – в 1.40 по местному времени (3.4- по московскому времени). Как отмечается в грузовике полицейские насчитали тела 38 взрослых и одного подростка. Водителя – 25-летнего мужчины, уроженца Северной Ирландии – задержали и предъявили ему подозрение в убийстве.

«Мы находимся в процессе идентификации личностей погибших, однако я ожидаю, что это может быть длительным процессом», - сообщил журналистам старший офицер полиции Эссекса Эндрю Маринер.

При этом он добавил, что, по предварительной информации, грузовик прибыл в Великобританию 19 октября из Болгарии через Холихэд – портовый город, который соединяет Британию с берегами Ирландии. Поэтому, по словам полицейского, британская полиция тесно сотрудничает с коллегами из Ирландии.

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Автор: Александр Люблинский
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