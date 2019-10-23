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13:11   23 Октября 2019
Россия

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьям горняков, погибших на руднике в Норильске, выплатят по два миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Заполярного филиала «Норникеля» в среду, 23 октября.

Во вторник «Норникель» сообщила, что на руднике «Таймырский» на горизонте минус 1345 метров были обнаружены три тела работников компании: причины их гибели выясняет следствие. Позже в «Норникеле» уточнили, что пострадавших больше нет, а рудник работает в обычном режиме.

«Все расходы по захоронению погибших, будут оплачены за счет средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Коме того, семьям погибших окажут дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала «Норникеля»

Подземные работы в «Таймырском» ведутся на глубине до 1600 метров — это один из самых глубоких родников на континенте.

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Автор: Арсений Аскольский
#шахта #норникель

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