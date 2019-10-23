Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

Ранее наша редакция рассказала об известной научной журналистке Асе Казанцевой, которая на днях похвасталась, как поступила в Бристольский университет Великобритании по стипендиальной программе Chevening. Как удалось выяснить, Chevening – это проект британских спецслужб, никакого отношения к образованию не имеющий. Даже на официальном сайте программы сразу говорится, что она разработана для подготовки так называемых лидеров общественного мнения, которые будут отстаивать интересы Великобритании за рубежом.

Оказывается, Казанцева далеко не единственная россиянка, из которой британские спецслужбы открыто готовят профессионального оппозиционера и агента влияния. Chevening работает в России с 1990 года под прикрытием образовательной программы, за это время через нее прошли сотни молодых российских журналистов, политиков, экономистов и ученых. При этом все они в той или иной степени являются приверженцами либеральных идей.

Маленький секрет Максима Каца

Одним из самых известных выпускников программы можно считать урбаниста и оппозиционера Максима Каца. В 2016 году он окончил университет Глазго, но Кац не любит распространяться, что отправился туда как раз по программе Chevening. И действительно, публичный человек, якобы ратующий за благополучие России, вряд ли захочет ассоциироваться с проектом, работающим под контролем иностранной разведки и лозунг которой «Следуй за Британией в России».

Что интересно, в тоже самое время, когда стало известно о принятии Каца в программу, разразился громкий оппозиционный скандал. Максима приняли не только в Chevening, но и в партию «Яблоко», о чем распорядился лично Григорий Явлинский. Вместе с Кацем партбилеты получили сразу рекордные 328 человек из его команды. Это вызвало возмущение лидера столичных «яблочников» Сергея Митрохина, который было попытался отказать сотне претендентов ввиду их политической несамостоятельности, но за такое своеволие быстро лишился должности.

Сейчас Кац ведет самые крупные и важные избирательные кампании, в которых участвует «Яблоко». Недавно он провел несколько десятков своих ставленников в муниципалитеты Санкт-Петербурга и четверых в Мосгордуму.

Британская «образовательная» секта

При этом участники Chevening, которым не удалось занять значимых мест, наоборот всячески выставляют на показ свою причастность к программе и расхваливают ее. По большому счету они работают вербовщиками. Причем принципы их работы больше похожи на вовлечение посторонних людей в сетевой маркетинг или даже в секты. Хвалебные посты о британском проекте часто озаглавлены в стиле «Chevening: для самых целеустремленных», «Chevening сделает из вас лидера» или «Chevening воплотит ваши мечты».

Из года в год в Рунете появляются десятки интервью с выпускниками программы, которые рассказывают, как же они стали такими особенными. По удивительному совпадению, все они выстроены по одной и той же схеме. Сперва человек рассказывает, как мечтал учится в Британии, но при этом не имел такой возможности, да и близкие были против. Но однажды случайно узнал о программе Chevening. Сперва он побоялся участвовать в ней, так как обладал весьма заурядными знаниями и даже английским владел не так уж и хорошо, но рискнул. Случилось чудо и выбрали именно его. В Британии герой интервью с невероятной пользой для себя провел время, попутно став членом огромной семьи участников проекта, и теперь он имеет связи в Британии.

В иной ситуации можно было бы решить, что человека заманивают на очередные бессмысленные курсы с целью «кинуть» его на деньги. Но в данной ситуации все расходы берет на себя МИД Британии, от претендентов же требуется лишь согласие работать у себя на родине после прохождения этой «лидерской программы».

Немаловажно, что никаких академических знаний для получения британского образования не требуется. Нужно лишь понравиться комиссии, которая по собственному усмотрению отбирает тех, кто станет новыми «друзьями МИД Великобритании». Один из лучших способов обратить внимание на себя – заниматься оппозиционной деятельностью. Так, кроме Каца и Казанцевой в Chevening принимала участие бывший шеф-редактор либерального издания «Бумага» Анна Косинская. Как видно, британцы отдают предпочтение людям, работающим с широкой публикой.

Русофобия для СНГ

При этом Chevening работает не только в России, но и в странах постсоветского пространства. Программа действует в Узбекистане, Белоруссии, Казахстане и на Украине. В последней, например, стипендию получила Екатерина Малафеева, работавшая переводчиком и помогавшая западным журналистам в «правильном» ракурсе освещать конфликт на Донбассе.

Интересна история киргизской стипендиатки Жылдыз Ниязалиевой, которая до поездки в Уэльс работала в Киргизском проекте снабжения и развития агробизнеса. Организация продвигала на местном аграрном рынке иностранные товары взамен российских. Финансировался же проект печально известным Агентством США по международному развитию (USAID). Эта структура занимается финансированием оппозиционных движений в странах, где она работает, и тесно связана с ЦРУ, о чем в свое время рассказал американский историк Уильям Блам. После того, как власти Киргизии прикрыли американский проект, Ниязалиеву пригласили на учебу в Британию.

Британская разведка охотится за российской молодежью

Как видно, Chevening работает не только с российской несистемной оппозицией, но и насаждает антироссийские настроения в странах СНГ. Очевидно, что программа нацелена совсем не на улучшение отношений между Лондоном и Москвой, да и в целом мало общего имеет с дипломатической работой. Вероятнее всего, курирует Chevening Секретная разведывательная служба МИ-6, являющаяся частью британского МИД и ведущая свою деятельность как раз под прикрытием дипломатической работы.

Таким образом, стипендия является ничем иным, как системой вербовки агентов влияния и шпионов, работающей под прикрытием благотворительной образовательной программе. В настоящее время завершается отбор участников программы на 2020 год, в связи с чем на минувшей неделе в Екатеринбурге прошла презентация Chevening. Ее провел британский генконсул Ричард Дьюэлл, а прошло мероприятие в Ельцин-центре, что также весьма символично.

Журналистам издания SM News удалось связаться с одним из организаторов встречи, который, на условия анонимности, рассказал какие именно цели преследуют британцы.

«Целевая аудитория стипендиальной программы не просто талантливая российская молодежь, а представители молодого поколения, которые имеют потенциал стать будущими лидерами в политике, государственном управлении, защите прав человека, что обеспечит британской стороне позиции влияния в российской элите… И это не может не наводить на мысль, что, вкладывая деньги британских налогоплательщиков в обучение российских студентов, правительство Ее Величества преследует вполне конкретную цель. А именно, подготовку лояльных представителей, которые, находясь на ключевых постах, будут принимать решения, не всегда совпадающие со стратегическими интересами России или даже противоречащие им», - сообщил источник.

В 2020 году Лондон намерен принять на своих курсах «британских друзей» порядка 20 россиян, а также до полусотни юношей и девушек из стран СНГ. Имена будущих потенциальных предателей станут известны не ранее 5 ноября. До этой даты британские дипломаты продолжат активно вербовать оппозиционную молодежь как через официальные мероприятия, так и через своих бывших выпускников, которые начали усиленно расхваливать Chevnenig, готовый оплачивать обучение даже бездарям, лишь бы они ненавидели Россию и любили деньги.