Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Украинский президент Владимир Зеленский решил прочистить ряды депутатов Верховной Рады с помощью полиграфа. Начать он хочет с членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Facebook он опубликовал сообщение, в котором предложил членам комитета пройти тест на детекторе лжи из-за возникших подозрений в коррупции.

«Если проверка установит хотя бы малейшую вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся», — указано в публикации.

Зеленский расценивает такой механизм, эффективность которого все еще не смогли доказать, как простой и прозрачный. Для него проверка на полиграфе гораздо лучший вариант, нежели «выяснение отношений» через социальные сети.

В сентябре украинский лидер предлагал избавить страну от коррупции с помощью флешмоба.

«Мы не сможем победить коррупцию, пока вы будете закрывать на нее глаза, став при этом соучастником «распила» государственных денег», - отмечал он.

Челлендж заключается в том, чтобы каждый украинец звонил в Национальное антикоррупционное боро страны и сообщал о попытках «нагнуть государство».