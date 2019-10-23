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13:02   23 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Украинский президент Владимир Зеленский решил прочистить ряды депутатов Верховной Рады с помощью полиграфа. Начать он хочет с членов комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В Facebook он опубликовал сообщение, в котором предложил членам комитета пройти тест на детекторе лжи из-за возникших подозрений в коррупции.

«Если проверка установит хотя бы малейшую вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. И если подозрения оправдаются, мы с такими депутатами попрощаемся», — указано в публикации.

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский расценивает такой механизм, эффективность которого все еще не смогли доказать, как простой и прозрачный. Для него проверка на полиграфе гораздо лучший вариант, нежели «выяснение отношений» через социальные сети.

В сентябре украинский лидер предлагал избавить страну от коррупции с помощью флешмоба.

«Мы не сможем победить коррупцию, пока вы будете закрывать на нее глаза, став при этом соучастником «распила» государственных денег», - отмечал он.

Челлендж заключается в том, чтобы каждый украинец звонил в Национальное антикоррупционное боро страны и сообщал о попытках «нагнуть государство».

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Автор: Анна Манц
#украина #коррупция #детектор лжи #полиграф #зеленский

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