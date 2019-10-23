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13:11   23 Октября 2019
Россия

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист отказался пропускать автомобиль скорой помощи, водитель которого включил световые спецсигналы, а затем начал угрожать ему ножом. Случай произошел в столице. Об этом 23 октября сказано на сайте московского ГУМВД России. 

По информации ведомства, для разбирательства в ситуации в полицию обратился водитель скорой медпомощи одной из московской больниц. По словам пострадавшего, он включил специальные световые сигналы, сообщив о необходимости уступить дорогу водителю такси, который находился спереди. Но таксист отказался выполнять просьбу и вышел из авто с холодным оружием. 

«Между мужчинами возник конфликт, в результате которого водитель такси вытащил нож, стал угрожать своему оппоненту и ударил его по лицу», — сказано в сообщении. 

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 54-летний приезжий. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. Во время осмотра автомобиля у него изъяли нож. Теперь приезжего будут судить по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #уголовное дело #политика #общество #таксист

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