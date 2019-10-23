Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II
Правительство Мальты приобрело у частных лиц расположенную в пригороде Валлетты виллу Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева Елизавета II называла домом. Об это в среду, 23 октября, сообщило издание Malta Today.
По информации мальтийских СМИ, премьер-министр Джозеф Мускат не уточнил, сколько правительство потратило денег на покупку бывшего дома британской королевы. Сделку заключили в понедельник, 21 октября.
Виллу Гуардаманджа построили в 1900 году. Королева Елизавета II жила на вилле в период между 1949 и 1951 годами с супругом принцем Филиппом, который тогда служил в рядах королевских ВМС и был командирован на Мальту.
Ранее виллу выставили на продажу за шесть миллионов евро (около 6,6 миллиона долларов или более 420 миллионов рублей). Здание, которое с годами пришло в упадок, мальтийское правительство отреставрирует. Елизавета II признавалась, что время, проведенное на вилле Гуардаманджа, было счастливейшим в жизни.
This is how Villa Guardamangia looked last November. pic.twitter.com/DDsrBTJghh— Majesty/Joe Little (@MajestyMagazine) 12 июня 2019 г.