Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты приобрело у частных лиц расположенную в пригороде Валлетты виллу Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева Елизавета II называла домом. Об это в среду, 23 октября, сообщило издание Malta Today.

По информации мальтийских СМИ, премьер-министр Джозеф Мускат не уточнил, сколько правительство потратило денег на покупку бывшего дома британской королевы. Сделку заключили в понедельник, 21 октября.