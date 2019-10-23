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 Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

13:08   23 Октября 2019
Весь мир

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты приобрело у частных лиц расположенную в пригороде Валлетты виллу Гуардаманджа — единственное место за пределами Великобритании, которое королева Елизавета II называла домом. Об это в среду, 23 октября, сообщило издание Malta Today.

По информации мальтийских СМИ, премьер-министр Джозеф Мускат не уточнил, сколько правительство потратило денег на покупку бывшего дома британской королевы. Сделку заключили в понедельник, 21 октября.

Виллу Гуардаманджа построили в 1900 году. Королева Елизавета II жила на вилле в период между 1949 и 1951 годами с супругом принцем Филиппом, который тогда служил в рядах королевских ВМС и был командирован на Мальту.

Ранее виллу выставили на продажу за шесть миллионов евро (около 6,6 миллиона долларов или более 420 миллионов рублей). Здание, которое с годами пришло в упадок, мальтийское правительство отреставрирует. Елизавета II признавалась, что время, проведенное на вилле Гуардаманджа, было счастливейшим в жизни.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #дом #мальта #королева

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