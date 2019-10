Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Виллу Гуардаманджа построили в 1900 году. Королева Елизавета II жила на вилле в период между 1949 и 1951 годами с супругом принцем Филиппом, который тогда служил в рядах королевских ВМС и был командирован на Мальту.

Ранее виллу выставили на продажу за шесть миллионов евро (около 6,6 миллиона долларов или более 420 миллионов рублей). Здание, которое с годами пришло в упадок, мальтийское правительство отреставрирует. Елизавета II признавалась, что время, проведенное на вилле Гуардаманджа, было счастливейшим в жизни.

