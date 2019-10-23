Оценивать договоренности РФ и Турции по Сирии пока преждевременно, считает НАТО

Оценивать договоренности РФ и Турции по антитеррористической операции против курдов-террористов в Сирии пока преждевременно. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, давать оценку договоренности пока не стоит. Он также отметил, что Североатлантический альянс приветствует договоренности Вашингтона и Анкары, которые «привели к спаду насилия в Сирии».

«Я приветствую значительное снижение насилия после договоренности США и Турции», — заявил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил, что ситуацию в Сирии будут обсуждать на заседании в Брюсселе, где примут участие министры обороны стран НАТО. Главы Минобороны обсудят идею о создании безопасной зоны на севере Сирии под международным контролем.

Антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии проводит армия Турции, она направлена на создание зоны безопасности. Как не раз отмечали в Анкаре, операция ведется не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые вместе с террористами ИГ* (запрещено в РФ) захватили чужие территории и устанавливают там свои порядки, убивая людей и унижая местное население.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.