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13:59   23 Октября 2019
Россия

Сенатор Рязанский поддержал запрет на детское шампанское в России

Сенатор Рязанский поддержал запрет на детское шампанское в России

Председатель комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Валерий Рязанский подержал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить продажу детского безалкогольного шампанского. Об этом парламентарий рассказал «Политике Сегодня».

«Я бы поддержал это предложение. На празднествах и юбилеях [с детьми], которые проводятся, самое главное на столе это торт со свечкой!», — считает Рязанский.

Пускай детское шампанское и безалкогольное, однако этикетка может рассматриваться как реклама алкоголя. Рязанский предлагает заменить напиток обычной газировкой.

«А что касается напитков, то пускай пьют газировку», — добавил сенатор.

В Совете Федерации поддержали запрет на продажу детского шампанского

Недавно за инициативу Милонова вступились главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, а также представители федерального проекта «Трезвая Россия». Его руководитель Султан Хамзаев уточнил, что детское шампанское «детские бутафорные алкогольные напитки размывают границы дозволенности».

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #милонов #общество #совет федерации #рязанский

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