Президент Мозамбика назвал форум Россия-Африка возможностью привлечь в страну инвестиции

Проходящий в Сочи 23-24 октября форум Россия – Африка является прекрасной возможностью для возрождения экономических отношений между странами и привлечения инвестиций.

Об этом в среду заявил один из участников саммита – президент Мозамбика Филипе Ньюси.

Накануне Ньюси провел встречу с главой компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.Как сообщается, российская компания заинтересована в разведке алмазных месторождений и производстве удобрений на территории Мозамбика.

Также Ньюсти провел встречу с Андреем Костиным – председателем правления ВТБ, после чего последний рассказал журналистам, что банк собирается в партнерстве с другими российскими компаниями заняться финансированием ряда проектов в угольной и газовой отраслях Мозамбика.