Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

 Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

 Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

12:57   23 Октября 2019
Весь мир

Президент Мозамбика назвал форум Россия-Африка возможностью привлечь в страну инвестиции

Президент Мозамбика назвал форум Россия-Африка возможностью привлечь в страну инвестиции

Проходящий в Сочи 23-24 октября форум Россия – Африка является прекрасной возможностью для возрождения экономических отношений между странами и привлечения инвестиций.

Об этом в среду заявил один из участников саммита – президент Мозамбика Филипе Ньюси.

Накануне Ньюси провел встречу с главой компании «Уралхим» Дмитрием Мазепиным.Как сообщается, российская компания заинтересована в разведке алмазных месторождений и производстве удобрений на территории Мозамбика.

Также Ньюсти провел встречу с Андреем Костиным – председателем правления ВТБ, после чего последний рассказал журналистам, что банк собирается в партнерстве с другими российскими компаниями заняться финансированием ряда проектов в угольной и газовой отраслях Мозамбика.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #форум #саммит #сотрудничество #африка #инвестиции #мозамбик

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...