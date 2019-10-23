Богданов заявил, что РФ готова стать посредником между Эфиопией и Египтом

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что РФ готова выступить в качестве посредника между Эфиопией и Египтом в вопросе строительства плотины на Ниле. Предложение он высказал в кулуарах экономического саммита Россия — Африка в среду, 23 октября.

Богданов напомнил, что у Москвы прекрасные отношения и с Аддис-Абебой, и с Каиром.

«Если наши посреднические услуги будут востребованы, мы всегда готовы», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Эфиопия с 2012 года строит на Голубом Ниле плотину «Ан-Нахда». Эксперты считают, что запуск проекта приведет к нехватке воды в Судане и Египте, которые находятся ниже по течению. За все время строительства три страны провели более десятка встреч для решения вопроса распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.