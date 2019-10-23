Здание Совета Федерации эвакуировали из-за подгоревшего в буфете мяса

Здание Совета Федерации в центре столицы эвакуировали в среду, 23 октября.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», — говорится в оповещении.

Причины произошедшего не называются. В здании не работают лифты. Сотрудников ведомства попросили захватить с собой документы.

По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», эвакуацию объявили из-за подгоревшего в буфете мяса. Отмечается, что система безопасности сработала автоматически.