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12:41   23 Октября 2019
Россия

Здание Совета Федерации эвакуировали из-за подгоревшего в буфете мяса

Здание Совета Федерации эвакуировали из-за подгоревшего в буфете мяса

Здание Совета Федерации в центре столицы эвакуировали в среду, 23 октября.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», — говорится в оповещении. 

Причины произошедшего не называются. В здании не работают лифты. Сотрудников ведомства попросили захватить с собой документы.

По информации Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти», эвакуацию объявили из-за подгоревшего в буфете мяса. Отмечается, что система безопасности сработала автоматически.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #эвакуация #общество #совет федерации

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