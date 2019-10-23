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12:38   23 Октября 2019
Весь мир

Либерия хочет извлечь экономическую выгоду из участия в саммите Россия — Африка

Либерия хочет извлечь экономическую выгоду из участия в саммите Россия — Африка

Министр иностранных дел Либерии Гбехзонгар Финдли встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях первого саммита Россия — Африка в Сочи. Глава либерийского МИД хочет обсудить с Сергеем Лавровым развитие экономического сотрудничества между Монровией и Москвой.

«Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите», — сказал Гбехзонгар Финдли.

По его словам, также Либерия выступает за укрепление политических связей с РФ. Приоритетная задача африканской страны — улучшить экономические связи с Россией.

«Есть договоренность о встрече с российским министром иностранных дел», — резюмировал Гбехзонгар Финдли.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #африка #либерия #экономические связи

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