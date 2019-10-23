Либерия хочет извлечь экономическую выгоду из участия в саммите Россия — Африка
Министр иностранных дел Либерии Гбехзонгар Финдли встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях первого саммита Россия — Африка в Сочи. Глава либерийского МИД хочет обсудить с Сергеем Лавровым развитие экономического сотрудничества между Монровией и Москвой.
«Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите», — сказал Гбехзонгар Финдли.
По его словам, также Либерия выступает за укрепление политических связей с РФ. Приоритетная задача африканской страны — улучшить экономические связи с Россией.
«Есть договоренность о встрече с российским министром иностранных дел», — резюмировал Гбехзонгар Финдли.
Фонд Росконгресс подготовил аналитику о внешнеторговых отношениях России и Африки.https://t.co/EM2lWXlhZE pic.twitter.com/Bsc6Z6X9XY— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 22 октября 2019 г.