Министр иностранных дел Либерии Гбехзонгар Финдли встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях первого саммита Россия — Африка в Сочи. Глава либерийского МИД хочет обсудить с Сергеем Лавровым развитие экономического сотрудничества между Монровией и Москвой.

«Мы хотим извлечь экономическую выгоду из участия в этом саммите», — сказал Гбехзонгар Финдли. По его словам, также Либерия выступает за укрепление политических связей с РФ. Приоритетная задача африканской страны — улучшить экономические связи с Россией. «Есть договоренность о встрече с российским министром иностранных дел», — резюмировал Гбехзонгар Финдли.