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12:30   23 Октября 2019
Весь мир

Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию с курдами-боевиками в Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию с курдами-боевиками в Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию с курдами-террористами на севере Сирии, антитеррористическую операцию против которых ведет Турция. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, встреча глав Минобороны стран НАТО состоится в Брюсселе 24 и 25 октября. Главной темой станет ситуация в Сирии, где армия Турции проводит антитеррористическую операцию против курдов террористов и ИГ* (запрещено в РФ).

Операция Турции направлена на создание 30-километровой зоны безопасности на границе с Сирией. Борьба ведется не против курдов как национальности, а против тех представителей курдских бандформирований, которые «договорились» с ИГ* и заняли захваченные ими территории на севере Сирии, убивая местных жителей - арабов-суннитов. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #нато #турция #политика #столтенберг #весь мир

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