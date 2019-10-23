Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию с курдами-боевиками в Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию с курдами-террористами на севере Сирии, антитеррористическую операцию против которых ведет Турция. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, встреча глав Минобороны стран НАТО состоится в Брюсселе 24 и 25 октября. Главной темой станет ситуация в Сирии, где армия Турции проводит антитеррористическую операцию против курдов террористов и ИГ* (запрещено в РФ).

Операция Турции направлена на создание 30-километровой зоны безопасности на границе с Сирией. Борьба ведется не против курдов как национальности, а против тех представителей курдских бандформирований, которые «договорились» с ИГ* и заняли захваченные ими территории на севере Сирии, убивая местных жителей - арабов-суннитов.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.