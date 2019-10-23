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12:32   23 Октября 2019
Россия

Путин назвал разработанную в РФ вакцину против лихорадки Эбола лучшей в мире

Путин назвал разработанную в РФ вакцину против лихорадки Эбола лучшей в мире

Российская вакцина против лихорадки Эбола оказалась самой лучшей в мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания экономического форума Росиия — Африка в среду, 23 октября. 

По словам Путина, Москва успешно сотрудничает с африканскими странами в области борьбы с опасными заболеваниями. Президент РФ напомнил, что в Гвинее с 2017 года открыт российский научный центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. После этих слов зал поаплодировал российскому лидеру. 

«Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов. И надо сказать, что вакцина оказалась очень эффективной, на мой взгляд, самой лучшей в мире», — сказал он. 

Впервые специалисты зафиксировали заболевание 43 года назад в Заире (ныне — Демократическая Республика Конго) в селении на берегу реки Эбола. Вызываемая вирусом лихорадка быстро распространяется, тяжело проходит и чаще всего приводит к смерти. Вирус Эбола передается людям от диких животных, а затем распространяется от человека к человеку. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #вакцина #эбола

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