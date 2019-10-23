Путин пригласил президента ЮАР на празднование Дня Победы в Москву

Российский президент Владимир Путин пригласил коллегу из ЮАР Сирила Рамафосу в Москву на День Победы в мае, а также в Петербург на саммит БРИКС в июле 2020 года. Об этом глава государства сообщил на полях первого саммита Россия - Африка в Сочи в среду, 23 октября.

«Мы ждем вас и в мае следующего года , и в июле следующего года в Санкт-Петербурге на 12-м саммите БРИКС» -— обратился Путин к Рамапосе.

Российский лидер добавил, что через три недели надеется увидеться с главой ЮАР на 11-м саммите БРИКС в столице Бразилии.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.