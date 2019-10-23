РФ предложила Африке снизить риски ведения бизнеса

РФ предложила Африке расширить практику недолларовых отчетов, чтобы снизить риски ведения бизнеса и ввести другие методы для безопасных транзакций. Об этом заявил в среду, 23 октября, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на открытии форума Россия — Африка.

По его словам, с 2006 года ВТБ не только работает в Африке, но и участвует в финансовых вопросах континента. Российские банки сопровождают экспортные и импортные операций между компаниями, привлекают инвестиции, содействуют крупным организациям, которые выходят на новый рынок.

Андрей Костин считает, что сырьевой сектор, атомная и электроэнергетика, переработка продуктов сельского хозяйства, рыболовство, спутниковая связь, образование, медицинские услуги и инфраструктура — основные сферы ближайшего развития Африки.

Также кенийскую систему мобильных платежей уже признали одной из лучших в мире, а Россия разработала собственную защиту национальной финансовой системы от недружественного воздействия санкций — банковскую карту «Мир».