Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США над Черным морем

Российский истребитель взял на сопровождение стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приблизился к границе РФ. Инцидент произошел в минувшую субботу в Черном море. Об этом 23 октября сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что 19 октября американский бомбардировщик подлетел к акватории Черного моря, после чего к нему были представлены российские средства контроля воздушного пространства.

Американский бомбардировщик при подлете к госгранице РФ встретил российский истребитель Су-27, который сопровождал его на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод РФ на расстоянии около 70 километров от нее.

После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования в Крыму.