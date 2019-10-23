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12:09   23 Октября 2019
Россия

Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США над Черным морем

Российский истребитель перехватил бомбардировщик ВВС США над Черным морем

Российский истребитель взял на сопровождение стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приблизился к границе РФ. Инцидент произошел в минувшую субботу в Черном море. Об этом 23 октября сообщает министерство обороны России. 

Отмечается, что 19 октября американский бомбардировщик подлетел к акватории Черного моря, после чего к нему были представлены российские средства контроля воздушного пространства. 

Американский бомбардировщик при подлете к госгранице РФ встретил российский истребитель Су-27, который сопровождал его на всем участке пролета вдоль границы территориальных вод РФ на расстоянии около 70 километров от нее. 

После выполнения задачи российский истребитель вернулся на аэродром базирования в Крыму. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #общество #истребитель #ввс сша #су-27

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