Депутат МГД из списка Навального попался на незаконной рекламе адвокатских услуг

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин нарушил рекламное законодательство, сообщило «Федеральное агентство новостей».

В интернете можно найти сайт «Ступин и партнеры». Специалисты адвокатского объединения, которое, кстати, не зарегистрировано в качестве юридического лица, готовы оказать широкий спектр услуг. Конечно, не за бесплатно. При просторе страницы, в глаза сразу бросается фраза «Лучшие адвокаты Москвы», которая используется буквально везде. Здесь есть одно «но»: такая приписка незаконна.

С виду незначительная приписка имеет все признаки рекламной информации, а значит и регулируется федеральным законом «О рекламе». Так, слово «лучшие» отражается в поисковых системах и на всех страницах самого сайта, содержит отсылку на платную услугу, направлено на неопределенный круг лиц, а также формирует интерес к услуге.

Тезис «Лучшие адвокаты Москвы» содержит некорректные сравнения рекламируемого товара. Стоит напомнить, что в российских законах платная услуга приравнивается к товару. Поэтому, это яркий пример недостоверной рекламы и недобросовестной конкуренции.

В законодательстве России прописано, что в рекламе нельзя использовать превосходные степени, такие как «самый», «лучший», «№ 1», если этому нет подтверждения в виде сертификатов или, например, рейтинговых таблиц. К тому же, в тезисе конторы Ступина нет указания на конкретный критерий. А это значит, что «лучший» можно использовать не просто к любому критерию, а ко всем сразу. Утверждение о превосходстве какого-либо товара или услуги также носит манипулятивный характер.

«Недобросовестная реклама является следствием конкурентной борьбы за получение преимущества на рынке. С этой точки зрения некорректное сравнение как форма недостоверной рекламы корреспондирует одной из форм недобросовестной конкуренции, определяемой в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции», — указано в официальных комментариях Федеральной антимонопольной службы.

На сайте депутата нет отсылок к рейтингам, сертификатам и другим документам или материалам, которые могли бы стать доказательством того, что адвокатское объединение действительно в чем-то и где-то «лучшее». Здесь даже нет указаний профессорских степенях специалистов. А значит это — обман.

Это же подтверждает беглый осмотр сети — известные источники не считают «Ступина и партнеров» лучшими.

Стоит отметить, что за нарушение российского рекламного законодательства предусмотрена административная ответственность. «Лучшему адвокату Москвы» Ступину грозит штраф до полумиллиона рублей.