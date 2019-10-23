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12:29   23 Октября 2019
Россия

Депутат МГД из списка Навального попался на незаконной рекламе адвокатских услуг

Депутат МГД из списка Навального попался на незаконной рекламе адвокатских услуг

Депутат Московской городской думы от КПРФ Евгений Ступин нарушил рекламное законодательство, сообщило «Федеральное агентство новостей».

В интернете можно найти сайт «Ступин и партнеры». Специалисты адвокатского объединения, которое, кстати, не зарегистрировано в качестве юридического лица, готовы оказать широкий спектр услуг. Конечно, не за бесплатно. При просторе страницы, в глаза сразу бросается фраза «Лучшие адвокаты Москвы», которая используется буквально везде. Здесь есть одно «но»: такая приписка незаконна.

Депутат МГД Евгений Ступин попался на нарушении закона

С виду незначительная приписка имеет все признаки рекламной информации, а значит и регулируется федеральным законом «О рекламе». Так, слово «лучшие» отражается в поисковых системах и на всех страницах самого сайта, содержит отсылку на платную услугу, направлено на неопределенный круг лиц, а также формирует интерес к услуге.

Тезис «Лучшие адвокаты Москвы» содержит некорректные сравнения рекламируемого товара. Стоит напомнить, что в российских законах платная услуга приравнивается к товару. Поэтому, это яркий пример недостоверной рекламы и недобросовестной конкуренции.

Депутат МГД Евгений Ступин попался на нарушении закона

В законодательстве России прописано, что в рекламе нельзя использовать превосходные степени, такие как «самый», «лучший», «№ 1», если этому нет подтверждения в виде сертификатов или, например, рейтинговых таблиц. К тому же, в тезисе конторы Ступина нет указания на конкретный критерий. А это значит, что «лучший» можно использовать не просто к любому критерию, а ко всем сразу. Утверждение о превосходстве какого-либо товара или услуги также носит манипулятивный характер.

«Недобросовестная реклама является следствием конкурентной борьбы за получение преимущества на рынке. С этой точки зрения некорректное сравнение как форма недостоверной рекламы корреспондирует одной из форм недобросовестной конкуренции, определяемой в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции»,  — указано в официальных комментариях Федеральной антимонопольной службы.

На сайте депутата нет отсылок к рейтингам, сертификатам и другим документам или материалам, которые могли бы стать доказательством того, что адвокатское объединение действительно в чем-то и где-то «лучшее». Здесь даже нет указаний профессорских степенях специалистов. А значит это — обман.

Это же подтверждает беглый осмотр сети — известные источники не считают «Ступина и партнеров» лучшими.

Депутат МГД Евгений Ступин попался на нарушении закона

Стоит отметить, что за нарушение российского рекламного законодательства предусмотрена административная ответственность. «Лучшему адвокату Москвы» Ступину грозит штраф до полумиллиона рублей.

Депутат МГД Евгений Ступин попался на нарушении закона

 

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Автор: Анна Манц
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