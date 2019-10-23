Россия поможет Африке реализовать проекты, улучшающие качество жизни людей

Министр экономического развития РФ Максим Орешки выступая в среду на экономическом саммите Россия – Африка, который проходит в Сочи, заявил, что Россия не собирается навязывать африканскому континенту свои товары и услуги.

«Россия готова совместно с Африкой реализовать те проекты, которые повысят качество жизни людей на африканском континенте, и которые уже реализовала у себя», - сообщил глава МЭР, добавив, что за последние 10-15 лет Россия накопила множество компетенций в разных сферах – сельском хозяйстве, цифровых технологиях, развитии инфраструктуры, геологических разработках и человеческом капитале.

После паузы в российско-африканских отношениях, добавил Орешкин, наступает период схождения двух новых трендов – развития российских компетенций и трансформации стран Африки в цифровизации и инфраструктуре. При этом министр уточнил, что имеющийся на данный момент уровень отношений не раскрывает всего потенциала России и Африки и именно на форуме, который пройдет в Сочи 23-24 октября, будут рассматриваться возможные сферы взаимовыгодного сотрудничества.