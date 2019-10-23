Египет пригласил частные компании РФ для сотрудничества и инвестиций в Африке. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси.

По словам президента Египта, сейчас для сотрудничества самое подходящее время. Абдель Фаттаха Аль-Сиси призвал представителей российского бизнеса поучаствовать в «финансировании усилий по достижению экономического роста стран Африки», а также предоставить странам Африканского континента финансовые гарантии по укреплению потенциала.

Кроме того, президент Египта призвал предоставить странам Африканского континента самые льготные условия для реализации проектов.

Саммит Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи, он стартовал в среду, 23 октября, и продлится два дня.