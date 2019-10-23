Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

 Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Таксист в Москве угрожал с ножом водителю скорой помощи

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Семьи погибших на руднике «Таймырский» получат по два миллиона рублей

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

Российские ученые стали мишенью вербовки МИ-6 через программу Chevening

 Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

Правительство Мальты купило бывший дом британской королевы Елизаветы II

12:00   23 Октября 2019
Весь мир

Египет пригласил частные компании РФ для сотрудничества и инвестиций в Африке

Египет пригласил частные компании РФ для сотрудничества и инвестиций в Африке

Египет пригласил частные компании РФ для сотрудничества и инвестиций в Африке. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси. 

По словам президента Египта, сейчас для сотрудничества самое подходящее время. Абдель Фаттаха Аль-Сиси призвал представителей российского бизнеса поучаствовать в «финансировании усилий по достижению экономического роста стран Африки», а также предоставить странам Африканского континента финансовые гарантии по укреплению потенциала. 

Кроме того, президент Египта призвал предоставить странам Африканского континента самые льготные условия для реализации проектов. 

Саммит Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи, он стартовал в среду, 23 октября, и продлится два дня. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #египет #весь мир #саммит россия-африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...