Путин заявил, что РФ простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов

Россия простила африканским странам долги на сумму более 20 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом стало известно в среду, 23 октября, в ходе пленарного заседания экономического форума «Россия — Африка».

В среду президент РФ заявил, что Россия старается вместе с другими странами облегчить долговое бремя стран Африки, поэтому она простила часть долгов.

«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин.

Он также рассказал, что некоторые страны запустили совместные программы, которые предполагают использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Сегодня в Сочи впервые в истории проходит саммит Россия — Африка, на который приехали большинство лидеров африканских стран. Параллельно с ним открыт экономический форум, в котором также участвуют бизнесмены и представители госструктур РФ и Африки.