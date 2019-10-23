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11:49   23 Октября 2019
Весь мир

Африканские страны привлекают все большее внимание российского бизнеса, заявил Путин

Африканские страны привлекают все большее внимание российского бизнеса, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, выступая в среду, 23 октября, на форуме «Россия – Африка» заявил, что африканский континент становится одним из центров роста мировой экономики и привлекает все больше внимания со стороны российского бизнеса.

Пол оценкам экспертов, как подчеркнул российский лидер, к 2050 году совокупный ВВП африканских государств достигнет 29 триллионов долларов.

«За пять лет товарооборот между нашими странами превысил 20 миллиардов долларов. На мой взгляд это мало», - сообщил также российский лидер, отметив, что из этой суммы 7,7 миллиарда долларов это товарооборот с Египтом, но в Африке много потенциальных партнеров.

В настоящее время, добавил Путин, Россия поставляет Африке оружия на 15 миллиардов долларов, а сельскохозяйственной продукции на 25 миллиардов. При этом российская сторона рассчитывает на дальнейший рост торговли и рассчитывает как минимум удвоить товарооборот в течение ближайших пяти лет.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #политика #саммит #африка #весь мир

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