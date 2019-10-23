Путин заявил, что товарооборот РФ и Африки можно удвоить за четыре-пять лет

Российский лидер Владимир Путин считает возможным за четыре-пять лет удвоить товарооборот России и Африки. Такое мнение он выразил на пленарном заседании сочинского форума Россия — Африка в среду, 23 октября.

«Нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота — это как минимум», — сказал глава государства.

Путин также отметил, что РФ списала задолженности стран Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. Он напомнил, что Москва систематически содействует развитию Африканского континента.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.