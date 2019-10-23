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11:48   23 Октября 2019
Весь мир

ШОС выступает за торговлю без дискриминации

ШОС выступает за торговлю без дискриминации

Страны Шанхайской организации сотрудничества на фоне торговых споров и нестабильности на мировом рынке последовательно выступают за открытую и недискриминационную многостороннюю торговую систему. Об этом в среду, 23 октября, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в ходе брифинга по вопросам подготовки заседания глав правительств государств-членов организации.

По его словам, торговля должна основываться на правилах Всемирной торговой организации. К сожалению, ВТО сегодня сталкивается с реальными угрозами из-за проблем нестабильности и торговых споров.

«ШОС превращается в мощную трансрегиональную структуру, являясь оптимальным форматом для стыковки национальных стратегий, трансграничных проектов и многосторонних интеграционных инициатив», — считает Норов.

В этом контексте одна из главных задач предстоящего заседания — найти совместные решения, направленные на активизацию многостороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами ШОС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#экономика #весь мир #шос

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