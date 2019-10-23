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11:57   23 Октября 2019
Весь мир

Иран поддерживает решения России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии

Иран поддерживает решения России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран одобряет решения российского и турецкого лидеров по стабилизации ситуации в Сирии.

«Иран приветствует любой шаг, который приведет к сохранению территориальной целостности и укреплению национального суверенитета, а также стабилизации обстановки в регионе», — заявил он. 

Иран надеется, что благодаря этим мерам Турция перестанет беспокоится за свою безопасность.

Иран поддерживает решения России и Турции по урегулированию ситуации в Сирии

Напомним, Анкара объявила о старте антитеррористической операции «Источник мира» в Сирии против курдов-террористов и членов запрещенной группировки ИГ*. Бои ведутся против курдских бандформирований, которые под предлогом «борьбы с ИГ*» захватили часть сирийских земель и установили там свои порядки, убивая местных жителей.

17 октября президент Турции Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились, что Анкара приостановит операцию на 120 часов. 22 октября на переговорах в Сочи Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились, что курдские бандформирования должны отойти вглубь САР на 30 километров в течение 150 часов, начиная с полудня по московском времени 23 октября.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #иран #источник мира

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