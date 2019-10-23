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11:44   23 Октября 2019
Весь мир

Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверен Африканский союз

Россия и Африка смогут вывести сотрудничество на новый уровень, уверена комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики, член Комиссии Африканского союза Амани Абу-Зкид. Об этом она заявила в ходе открытия саммита Россия — Африка в Сочи.

По словам Амани Абу-Зеид, Россия и страны Африканского континента могут еще активнее сотрудничать в разных секторах экономики. Она отметила, что со времен предыдущего сотрудничества на мировом уровне изменилась и Африка, и Россия. В частности, в странах Африки идут активные новые экономические процессы. 

«Мы ощущаем развитие цифровых технологий, которые изменяют секторы экономики. Например, интернет проникает к нам во все сферы», - отметила комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Африки Амани Абу-Зеид.

Она также подчеркнула, что все страны Африки работают в направлении укрепления национальных политик и привлечения инвестиций из других стран. Амани Абу-Зеид привела пример России, с которой страны Африканского континента сотрудничают в сферах энергетики, образовании, строительства и горнодобывающей промышленности. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #африка #саммит россия-африка

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