Проблема авиасообщения между Россией и Египтом будет решена в скором будущем. Такое заявление сделал в среду заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, пишет 23 октября РИА Новости.

Богданов, отвечая на вопрос журналистов о возобновлении авиарейсов между РФ и Египтом, выразил надежду, что после разговора лидеров РФ и Египта Владимира Путина и Абдула-Фаттаха Халил Ас-Сиси вопрос будет решен окончательно.

«Я думаю, что удастся продвинуться в плане завершения всех наших дискуссий в этом направлении и будут обеспечены условия для возобновления рейсов не только в Каир, куда уже летают, но и на курорты Красного моря — Хургаду и Шарм-эш-Шейх», — сказал он.

Ранее сообщалось, что российский лидер встретится египетским коллегой 23 октября, на полях саммита Россия — Африка, чтобы обсудить возобновление чартерных авиаперевозок. Лидеры договорились продолжить работу по восстановлению авиаперевозок между странами, чтобы выйти на конкретные сроки.