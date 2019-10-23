Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция не станет возобновлять военную операцию «Источник мира» против вооруженных формирований курдов в Сирии после достижения договоренностей с Россией и США. Об этом заявили в турецком министерства обороны 23 октября.

«На этом этапе нет дальнейшей необходимости проводить новую операцию за пределами нынешнего района операции», — указано в публикации.

В ведомстве также добавили, что американцы заявили о полном выводе курских террористов из оккупированных территорий.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании зоны безопасности в северной части арабской республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.