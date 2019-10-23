Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин призвал российский бизнес более рационально относиться к природным ресурсам страны и «не заиграться на этом направлении», а также развивать другие сегменты экономики, кроме сырьевого.

На открытии форума Россия-Африка в Сочи он рассказал, что РФ и Африка похожи не только богатыми ресурсами, но и бытовым желанием своих народов — жить лучше.

«В огромной части субъектов РФ градообразующими предприятиями являются предприятия сырьевой экономики, они дают и большое количество рабочих мест», — напомнил глава Минприроды.

Касательно российско-африканского сотрудничества в использовании природных ресурсов, специалисты РФ со времен СССР готовили соответствующих профессионалов для Африки. Кобылкин вспомнил, как его родители-геофизики участвовали в программах подготовки специалистов по работе за рубежом и работали с африканцами.

Министр напомнил, что в запасах стран Африки лежат разработки геологической работы советских специалистов.