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11:42   23 Октября 2019
Россия

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин призвал российский бизнес более рационально относиться к природным ресурсам страны и «не заиграться на этом направлении», а также развивать другие сегменты экономики, кроме сырьевого.

На открытии форума Россия-Африка в Сочи он рассказал, что РФ и Африка похожи не только богатыми ресурсами, но и бытовым желанием своих народов — жить лучше.

«В огромной части субъектов РФ градообразующими предприятиями являются предприятия сырьевой экономики, они дают и большое количество рабочих мест», — напомнил глава Минприроды.

Касательно российско-африканского сотрудничества в использовании природных ресурсов, специалисты РФ со времен СССР готовили соответствующих профессионалов для Африки. Кобылкин вспомнил, как его родители-геофизики участвовали в программах подготовки специалистов по работе за рубежом и работали с африканцами.

Министр напомнил, что в запасах стран Африки лежат разработки геологической работы советских специалистов.

«Этим мы особенно гордимся», — отметил Колбылкин.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #африка #ресурсы

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