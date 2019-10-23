Анкара не против вхождения курдов в органы власти на севере Сирии. Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу.

По словам главы МИД, Турция не будет выступать против того, что курды займут посты в органа власти на севере САР.

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещено в РФ). Операция проходит не против курдов как народности, а против представителей курдских бандформирований, которые никогда не боролись с ИГ*, но под прикрытием борьбы с ними захватили часть сирийской территории и установили там свои порядки, убивая местных арабов-суннитов, которые всегда проживали на этой земле.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.