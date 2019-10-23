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11:25   23 Октября 2019
Россия

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

Москва и Каир реализуют несколько совместных проектов, в том числе создают промышленную зону в Египте. Об этом в среду, 23 октября, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По его словам, ОАЭ заинтересовали совместные проекты России и Египта. Москва планирует вложить 190 миллионов долларов в развитие инфраструктуры и привлечь до семи миллиардов долларов. Путин добавил, что Абу-Даби думает о том, как ОАЭ вписаться в совместные планы РФ и Египта по развитию в сфере промышленности.

«Кстати говоря, я совсем недавно был у наших общих друзей в Объединенных Арабских Эмиратах. Они очень заинтересовались этим нашим совместным проектом», — сказал президент РФ.

Саммит Россия – Африка стартовал в Сочи. Мероприятие продлится два дня. Параллельно с саммитом проходит большой экономический форум, в котором участвуют главы африканских стран, представители российского, африканского и международного бизнеса и госструктур. Откроют форум президенты РФ и Египта.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #египет #оаэ

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