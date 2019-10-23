Эритрея хочет закупить у РФ ракетные катера и вертолеты

Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук заявил, что Эритрея хочет закупить у России ракетные катера, стрелковое оружие и вертолеты.

«Эритрея сегодня активно заявляет о заинтересованности возобновления полноценного военно-технического сотрудничества с Россией», — заявил он на форуме Россия-Африка.

Пунчук напомнил, что страна достигла мирного договора с Эфиопией, после чего с нее сняли международные санкции. По его словам, Россия и Эритрея активизировали обмен делегациями, по итогам встреч планируется сформулировать предложение на закупку техники.

Напомним, в ноябре 2018 года Совет безопасности ООН единогласно проголосовал за снятие санкций с Асмары на поставки оружия.

Управляющий директор судостроительного завода «Вымпел» сообщал, что власти Эритреи уже направили коммерческое предложение о покупке ракетного катера «Молния».