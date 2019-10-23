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11:19   23 Октября 2019
Россия

Саммит Россия — Африка проходит в Сочи

Саммит Россия — Африка проходит в Сочи

Саммит Россия — Африка начался в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и государственных структур. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

На церемонии открытия выступят президент РФ Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В рамках форума будут обсуждаться вопросы, которые играют важную роль в преодолении главных проблем континента — голода, неравенства, болезней. 

Саммит Россия — Африка начался в Сочи

Кроме того, будет обсуждаться жилищная проблема. Африканские представители расскажут о потребностях рынка жилищного строительства в своих странах и вместе с бизнесменами наметят варианты реализации совместных проектов.

Отдельно пройдут обсуждения гуманитарного сотрудничества, социальных программ и здравоохранения, научно-образовательного сотрудничества. Также в список тем форума вошли атомные технологии, экономический суверенитет Африки, сотрудничество в алмазно-бриллиантовой отрасли и сфере энергетики, инвестиции в континент, условия ведения бизнеса в Африке.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #экономика #саммит #сотрудничество #африка

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