Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию старта воздвижения АЭС «эд-Дабаа»

Россия стала для Египта надежным партнером, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита РФ — Африка 23 октября.

Он надеется, что российское государство будет работать на африканском континенте «во всех сферах и областях». Это, в частности, касается развития и финансирования инфраструктурных проектов в дорожной и энергетической сферах.

«Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта [АЭС] и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте», — обратился ас-Сиси к Путину.

Сейчас проект атомной энергетической станции «эд-Дабаа» проходит процедуру лицензирования. Ожидается, что строительство первого энергоблока будет начато в первой половине будущего года. Напомним, что реализация проекта проходит с участием России. На АЭС будут использовать передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200. Согласно планам, первый блок должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Саммит и экономический форум Россия — Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На него были приглашены представители всех 54 стран африканского континента.