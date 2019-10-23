Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

 Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ
Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

Кобылкин призвал рационально относиться к природным ресурсам

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта

ОАЭ заинтересовали совместные проекты РФ и Египта
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский

Украина надеется на возобновление работы «нормандской четверки», заявил Зеленский
Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

Турция пообещала не возобновлять операцию против курдских боевиков в Сирии

 Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ
11:26   23 Октября 2019
Весь мир

Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию старта воздвижения АЭС «эд-Дабаа»

Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию старта воздвижения АЭС «эд-Дабаа»

Россия стала для Египта надежным партнером, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита РФ — Африка 23 октября.

Он надеется, что российское государство будет работать на африканском континенте «во всех сферах и областях». Это, в частности, касается развития и финансирования инфраструктурных проектов в дорожной и энергетической сферах.

«Я хотел бы, господин президент, пригласить вас посетить Египет, чтобы принять участие в церемонии закладки первого камня этого важного проекта [АЭС] и чтобы присутствовать на церемонии подписания контракта о запуске Российской промышленной зоны в Египте», — обратился ас-Сиси к Путину.

Сейчас проект атомной энергетической станции «эд-Дабаа» проходит процедуру лицензирования. Ожидается, что строительство первого энергоблока будет начато в первой половине будущего года. Напомним, что реализация проекта проходит с участием России. На АЭС будут использовать передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200. Согласно планам, первый блок должны ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Ас-Сиси пригласил Путина на церемонию старта воздвижения АЭС «эд-Дабаа»

Саммит и экономический форум Россия — Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября. На него были приглашены представители всех 54 стран африканского континента.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#россия #путин #форум #аэс #египет #ас-сиси

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...