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11:44   23 Октября 2019
Весь мир

Российско-турецкие договоренности помогут избежать столкновений в Сирии, считает Джабаров

Российско-турецкие договоренности помогут избежать столкновений в Сирии, считает Джабаров

Договоренности, которые были достигнуты президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошедших накануне в Сочи переговорах по ситуации на северо-востоке в Сирии, помогут избежать столкновений российских и сирийских военных с подразделениями турецкой армии.

Об этом в среду утром, комментируя заключенный накануне Меморандум заявил зампредседателя Международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, договоренности, достигнутые накануне президентами России и Турции, являются принципиально важными

«Они позволят избежать столкновений между турецкими вооружёнными силами с сирийскими и с представителями ВС РФ, чего мы как раз опасались», - подчеркнул он.

Напомним: военная операция Турции «Источник мира» в северных приграничных районах Сирии проводилась с 9 октября против курдских террористов и остатков запрещенной в РФ террористической группировки ИГ*. Некоторое время назад, курдские вооруженные бандформирования, под видом борьбы с террористами ИГ* без боя заняли населенные арабами-сунитами территории на восточном берегу Евфрата, включив при этом в свои ряды часть террористов, а часть из них взяв в плен.

Целью Анкары является защита от террористической угрозы со стороны курдских радикалов, для чего планируется создать на сирийско-турецкой границе свободную от террористов 30-километровую буферную зону.

* - Российско-турецкие договоренности помогут избежать столкновений в Сирии, считает Джабаров

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Автор: Александр Люблинский
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