Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Двоих россиян — социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗЦН) — до сих пор удерживают в тюрьме «Митига» на территории ПНС Ливии. Об этом 23 октября сообщил глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан все еще не могут покинуть территорию Ливии. Правительство национального согласия Ливии считает, что социологи хотели вмешаться в выборы. Как только Триполи предоставит материалы дела россиян, члены контактной группы намерены их изучить.

Отмечается, что сотрудников российского фонда удерживают в подконтрольной боевикам тюрьме «Митига» уже почти полгода. Эксперты приехали в Ливию для проведения социологического исследования Фондом защиты национальных ценностей. Организация согласовала с Триполи приезд россиян, но местные бандформирования захватили представителей фонда под надуманным предлогом, несмотря на договоренность.

«Митига» — одно из самых опасных мест заключения в регионе. Боевики задерживают разных людей, в том числе иностранцев, а затем подвергают их пыткам и унижению. Кроме этого, они не дают пленным воды и лекарств. Российская общественность призывает международное сообщество повлиять на ситуацию, чтобы добиться скорейшего освобождения россиян, незаслуженно пребывающих в плену.