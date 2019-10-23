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 Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ
11:29   23 Октября 2019
Весь мир

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Боевики из ПНС Ливии удерживают в тюрьме двоих граждан РФ

Двоих россиян — социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗЦН)  — до сих пор удерживают в тюрьме «Митига» на территории ПНС Ливии. Об этом 23 октября сообщил глава контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов. 

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан все еще не могут покинуть территорию Ливии. Правительство национального согласия Ливии считает, что социологи хотели вмешаться в выборы. Как только Триполи предоставит материалы дела россиян, члены контактной группы намерены их изучить.

Отмечается, что сотрудников российского фонда удерживают в подконтрольной боевикам тюрьме «Митига» уже почти полгода. Эксперты приехали в Ливию для проведения социологического исследования Фондом защиты национальных ценностей. Организация согласовала с Триполи приезд россиян, но местные бандформирования захватили представителей фонда под надуманным предлогом, несмотря на договоренность. 

«Митига» — одно из самых опасных мест заключения в регионе. Боевики задерживают разных людей, в том числе иностранцев, а затем подвергают их пыткам и унижению. Кроме этого, они не дают пленным воды и лекарств. Российская общественность призывает международное сообщество повлиять на ситуацию, чтобы добиться скорейшего освобождения россиян, незаслуженно пребывающих в плену.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #ливия #общество #весь мир

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