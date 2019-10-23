РФ и Турция не ограничивает по времени патрулирование зоны безопасности в Сирии, которую должны покинуть курды-террористы. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра иностранных дел, совместное патрулирование России и Турции на севере Сирии продлится до того момента, когда ситуация полностью будет урегулирована.

«Патрулирование по времени не ограничено», — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов террористов и представителей ИГ* (запрещена в РФ). Планируется создать безопасную 30-километровую буферную зону на границе. Ее сейчас патрулируют военные Турции и России.

Как не раз подчеркивала Анкара, операция идет не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с ИГ* заняли чужие территории и устанавливают там свои правила, убивают мирных жителей, не дают людям спокойно жить на родине.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.