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11:06   23 Октября 2019
Весь мир

РФ и Турция не ограничивает по времени патрулирование зоны безопасности в Сирии

РФ и Турция не ограничивает по времени патрулирование зоны безопасности в Сирии

РФ и Турция не ограничивает по времени патрулирование зоны безопасности в Сирии, которую должны покинуть курды-террористы. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 

По словам турецкого министра иностранных дел, совместное патрулирование России и Турции на севере Сирии продлится до того момента, когда ситуация полностью будет урегулирована. 

«Патрулирование по времени не ограничено», — подчеркнул глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. 

Армия Турции проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдов террористов и представителей ИГ* (запрещена в РФ). Планируется создать безопасную 30-километровую буферную зону на границе. Ее сейчас патрулируют военные Турции и России.

Как не раз подчеркивала Анкара, операция идет не против курдов как народности, а против курдских бандформирований, которые под прикрытием борьбы с ИГ* заняли чужие территории и устанавливают там свои правила, убивают мирных жителей, не дают людям спокойно жить на родине. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #турция #политика #весь мир

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